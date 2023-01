Volodymyr Zelensky avverte: “La Russia prepara una nuova fase, ci servono altre armi”.

Il presidente ucraino cita l’ultima strage a Dnipro ma ha in mente anche il caso Bielorussia con Minsk impegnata in esercitazioni militari congiunti assieme a Mosca praticamente affacciata sul suo paese. Quelle operazoni in particolare di matrice aerea e meccanizzata sono solo l’ultima spina nel fianco di Kiev e per il suo presidente.

“La Russia prepara una nuova fase”

Ha detto Zelensky nel suo consueto messaggio su Telegram: “La Russia sta preparando una nuova fase della guerra, l’Ucraina ha bisogno di nuove armi e ringrazia la Gran Bretagna per l’ultimo pacchetto di aiuti.

Poi il capo di stato indica “quello che è successo nella regione di “Dnipro”, dove decine di civili sono morti nel raid condotto da Mosca contro un edificio residenziale.

“Importante coordinare i nostri sforzi”

A parere di Zelensky “la Russia sta preparando un nuovo tentativo di prendere l’iniziativa nella guerra, il fatto che la natura dei combattimenti sul fronte richieda nuove soluzioni nell’approvvigionamento della difesa”. E spiega ancora: “Tutto ciò sottolinea solo quanto sia importante coordinare i nostri sforzi, di tutti i membri della coalizione di difesa dell’Ucraina e della libertà.

E accelerare il processo decisionale“.