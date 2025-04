Zelensky: Bucha non è da qualche parte in Ucraina, può accadere in Ue

Zelensky: Bucha non è da qualche parte in Ucraina, può accadere in Ue

Kiev, 1 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un vertice a Bucha, a nord-ovest di Kiev, dove l’esercito russo è accusato di aver ucciso centinaia di civili tre anni fa. Nel corso dell’incontro ha esortato gli alleati europei a unirsi per impedire nuovi massacri.

“Oggi siamo a Bucha, la nostra città ucraina, dove tre anni fa il mondo ha iniziato a comprendere per la prima volta la portata completa dell’aggressione russa contro l’Ucraina e il popolo ucraino. Il mondo ha visto civili uccisi nelle strade”, ha ricordato Zelensky.

“Vogliamo tutti porre fine a questa guerra il prima possibile, con la sicurezza garantita, che è molto importante, con una pace duratura e con dignità”, ha aggiunto.

“Ricordate che Bucha non si trova ‘da qualche parte in Ucraina’; è qualcosa che può accadere in qualsiasi paese europeo se la nostra unità non funziona ora per ritenere la Russia realmente responsabile di questa guerra”, ha concluso.