Zelensky: centrali nucleari restano ucraine, sanzioni necessarie

Oslo, 20 mar. (askanews) – Le centrali nucleri ucraine restano ucraine. Lo ha detto il presidente Zelensky, da Oslo, durante la sua visita ufficiale in Norvegia.

“Non abbiamo discusso della proprietà delle strutture con Trump – ha precisato – abbiamo 5 reattori funzionanti e appartengono tutti al nostro Stato”.

Il presidente ucraino si è anche collegato con il Consiglio Ue in corso a Bruxelles rivolgendosi ai leader europei riuniti per parlare proprio dell’evolversi della situazione fra Kiev e Mosca e del tema di una Difesa comune europea.

“Le sanzioni sono molto, molto necessarie – ha detto ai Capi di Stato e di governo – Devono rimanere in vigore finché la Russia non inizierà a ritirarsi dalla nostra terra e non risarcirà completamente i danni causati dalla sua aggressione”.

Poi Zelensky ha accusato la Russia di continuare ad attaccare proprio le infrastrutture energetiche del Paese, in contrasto con quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin, che durante la sua telefonata con Donald Trump si era detto pronto a fermare gli attacchi.

Il tema sarà al centro dei colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi che si svolgeranno lunedì prossimo in Arabia Saudita, negli stessi giorni in cui gli americani incontreranno anche una delegazione russa.