Zelensky chiede a Trump un intervento decisivo per la pace in Ucraina

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Durante la conversazione, Zelensky ha espresso la sua speranza che Trump possa fungere da mediatore per la pace in Ucraina, analogamente a quanto avvenuto in Medio Oriente. Il presidente ucraino ha sottolineato che se Trump è in grado di fermare un conflitto, potrebbe essere possibile interrompere anche altri, compreso quello con la Russia.

Questo scambio di idee è avvenuto il giorno successivo a un massiccio attacco lanciato dalla Russia contro la rete energetica ucraina. L’attacco ha provocato interruzioni di corrente in diverse aree, inclusa Kyiv, e in almeno nove regioni del paese. Sebbene gli sforzi diplomatici per porre fine all’invasione russa siano rallentati negli ultimi mesi, la situazione è stata aggravata dall’attenzione globale rivolta al conflitto tra Israele e il gruppo militante Hamas.

L’importanza della mediazione di Trump

Zelensky ha elogiato il piano di cessate il fuoco presentato da Trump per il conflitto israelo-palestinese, definendolo un’iniziativa eccellente. Durante il suo messaggio su Facebook, ha affermato che, se una guerra può essere fermata in una regione, è plausibile credere che anche i conflitti in altre zone, come quello russo-ucraino, possano trovare una soluzione.

Le relazioni tra Zelensky e Trump

Le relazioni tra Zelensky e Trump hanno subito un cambiamento significativo da febbraio, quando i due leader avevano avuto un incontro teso alla Casa Bianca. Da allora, Trump ha mostrato un atteggiamento più critico nei confronti di Mosca, manifestando anche una crescente simpatia per la causa ucraina. In un post su Truth Social a settembre, ha invitato l’Ucraina a riprendersi i territori occupati, sostenendo che l’Europa e la NATO dovrebbero fornire assistenza in questo sforzo.

Le conseguenze degli attacchi russi

Recentemente, gli attacchi russi hanno causato la morte di almeno cinque persone e hanno interrotto l’approvvigionamento energetico in diverse aree, compresa la regione meridionale di Odesa. Da quando ha avviato la sua invasione su larga scala nel 2022, Mosca ha concentrato i suoi attacchi sulle infrastrutture energetiche ucraine durante l’inverno, lasciando milioni di cittadini senza elettricità e riscaldamento. Questa strategia è vista da Kyiv come un chiaro esempio di crimine di guerra.

Le accuse reciproche tra Russia e Ucraina

Negli ultimi mesi, entrambe le nazioni si sono scambiate accuse riguardo al fallimento dei negoziati di pace. La Russia accusa l’Ucraina e i suoi alleati europei di ostacolare le trattative, mentre l’Ucraina e l’Occidente sostengono che Mosca stia semplicemente guadagnando tempo per conquistare ulteriori territori ucraini. Nonostante la retorica, il conflitto ha portato a decine di migliaia di vittime e a una devastazione senza precedenti.

Dal momento dell’invasione, milioni di ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case, mentre attualmente circa un quinto del territorio ucraino è sotto occupazione russa, gran parte del quale è stato gravemente danneggiato dagli scontri. Il conflitto, che Mosca ha descritto come una operazione militare speciale per demilitarizzare l’Ucraina e prevenire l’espansione della NATO, è considerato da Kyiv e dai suoi alleati come un tentativo illegale di acquisizione di territorio.