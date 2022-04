Zelensky chiede di rimuovere Mosca dal Consiglio di sicurezza Onu

Roma, 5 apr. (askanews) – “Se non sapete come prendere questa decisione, allora potete fare due cose: o rimuovere la Russia in quanto aggressore e fonte di guerra dal bloccare le decisioni sulla sua stessa aggressione, la sua guerra, e poi fare tutto il possibile per ristabilire la pace. O mostrare come potete riformarvi e lavorare davvero per la pace. O, se l’attuale struttura non ha alternative e non c’è semplicemente via d’uscita, allora sciogliervi semplicemente del tutto”: così il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocato a New York.

(IMMAGINI UNTV)