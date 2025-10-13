Zelensky Chiede Urgentemente Maggiore Supporto Aereo per Contrastare le Aggressioni Russee

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello ai suoi alleati per incrementare il supporto in termini di difese aeree. Ha sottolineato come la Russia stia approfittando della diminuita attenzione internazionale sulla guerra in corso. La recente escalation delle offensive russe sta mettendo a dura prova il potere energetico dell’Ucraina, proprio mentre l’inverno si avvicina e le temperature iniziano a scendere.

Le trattative diplomatiche per porre fine all’invasione russa, che dura da oltre tre anni, sono rimaste in stallo. Mosca ha intensificato i bombardamenti, prendendo di mira in particolare la rete elettrica ucraina. Questo ha portato a interruzioni di energia che colpiscono centinaia di migliaia di cittadini, aggravando una situazione già critica.

Richieste di armamenti e supporto

In una serie di colloqui telefonici con i leader mondiali, tra cui Donald Trump e Emmanuel Macron, Zelensky ha espresso la necessità di ricevere ulteriori missili e assistenza per potenziare le capacità belliche a lungo raggio del suo paese. Durante la conversazione con Macron, ha evidenziato come la Russia stia cercando di capitalizzare il momento attuale, dove l’attenzione si è spostata su altre crisi globali, come quelle nel Medio Oriente e le questioni interne di vari stati.

Relazioni internazionali e supporto militare

Zelensky ha sottolineato l’importanza di rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina. Durante il suo secondo colloquio con Trump in due giorni, il presidente ucraino ha affermato che i due paesi avrebbero collaborato per migliorare le difese del paese. Tuttavia, i dettagli di queste discussioni non sono stati resi pubblici e la Casa Bianca non ha emesso commenti immediati.

Il rischio di escalation e le minacce russe

Negli ultimi tempi, Zelensky ha insistito affinché Washington fornisca missili da crociera di tipo Tomahawk a Kiev, un’istanza che, secondo quanto affermato dalla Casa Bianca, è attualmente oggetto di considerazione. Dall’altra parte, la Russia ha avvertito che il trasferimento di tali armamenti all’Ucraina potrebbe compromettere le relazioni con gli Stati Uniti e provocare un’ulteriore escalation del conflitto.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito questa posizione, dichiarando che ogni lancio di questi missili potrebbe essere interpretato come un attacco nucleare. Peskov ha esemplificato la situazione affermando: “Immaginate un missile a lungo raggio lanciato, sapendo che potrebbe essere armato con testate nucleari. Quale reazione ci si aspetta dalla Federazione Russa?”

Le recenti aggressioni e le conseguenze umanitarie

I recenti attacchi russi hanno portato a danni significativi in diverse regioni ucraine, con rapporti di almeno una vittima e diversi feriti in vari attacchi aerei. Zelensky ha descritto le recenti offensive come particolarmente odiose, evidenziando la brutalità della situazione sul campo. Da, data di inizio dell’invasione russa, l’Ucraina ha visto un significativo aumento del numero di vittime civili e militari, con milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

Attualmente, la Russia occupa circa un quinto del territorio ucraino, gran parte del quale è stato devastato dai combattimenti. Nonostante le difficoltà, l’Ucraina continua a lottare per la sua sovranità e integrità territoriale, supportata da alleati internazionali, mentre la comunità globale osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi del conflitto.