Zelensky Chiede Urgentemente Supporto Aereo agli Alleati per Contrastare la Russia

Nell’ultima settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intensificato le sue richieste ai partner internazionali per ottenere un supporto aereo più robusto. Durante una serie di colloqui telefonici, ha messo in guardia riguardo alla strategia russa, che approfitta dell’attenzione globale rivolta ad altre crisi per intensificare i bombardamenti sull’Ucraina.

Le trattative diplomatiche per porre fine all’invasione russa, iniziata oltre tre anni fa, hanno mostrato segni di stallo. Nel frattempo, Mosca ha ripreso le sue offensive aeree, colpendo in particolare l’infrastruttura energetica ucraina, con conseguenti blackout che interessano centinaia di migliaia di cittadini in vista dell’inverno.

Richieste di assistenza militare

In contatti separati con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron, Zelensky ha sollecitato l’invio di missili e un potenziamento delle capacità a lungo raggio dell’Ucraina. Ha messo in evidenza come la Russia stia sfruttando la situazione attuale, affermando: “La Russia sta approfittando del momento, poiché le questioni del Medio Oriente e le problematiche interne dei vari paesi stanno ricevendo la massima attenzione.”

Il ruolo degli Stati Uniti e della Francia

Nel suo secondo colloquio con Trump in due giorni, Zelensky ha discusso come le due nazioni possano collaborare per fortificare le difese ucraine. Anche se non sono stati forniti dettagli specifici, il presidente ucraino ha assicurato che le forze militari di entrambi i paesi si impegneranno per attuare quanto concordato. La Casa Bianca, tuttavia, non ha rilasciato immediatamente commenti su queste comunicazioni.

Negli ultimi tempi, Zelensky ha spinto per l’approvvigionamento di missile Tomahawk a lungo raggio, una richiesta che è attualmente in fase di valutazione da parte della Casa Bianca. Le autorità russe hanno avvertito che tali forniture potrebbero compromettere i rapporti con gli Stati Uniti e innescare un’ulteriore escalation delle tensioni.

Le minacce russe e le conseguenze degli attacchi

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rinnovato tali avvertimenti, dichiarando che ogni lancio di missili dall’Ucraina potrebbe essere interpretato come un attacco potenzialmente nucleare. “Immaginate un missile a lungo raggio che decolla e vola verso di noi, sapendo che potrebbe essere armato con testate nucleari. Quali pensieri potrebbero attraversare la mente della Federazione Russa?” ha detto Peskov durante un’intervista.

La situazione sul campo è drammatica: un nuovo attacco lanciato da Mosca ha colpito l’Ucraina all’inizio di domenica, provocando una vittima e oltre una dozzina di feriti in almeno quattro regioni diverse. Zelensky ha descritto le recenti offensive russe come “ancora più vili” rispetto a quelle precedenti.

Il contesto della guerra in Ucraina

La Russia ha avviato un’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio del 2022, giustificandola come una operazione militare speciale con l’obiettivo di demilitarizzare il paese e impedire l’espansione della NATO. Tuttavia, Kiev e i suoi alleati europei considerano questa guerra come un tentativo illegale di espansione territoriale, che ha causato migliaia di vittime tra i civili e i militari, oltre a devastazioni diffuse.

Da allora, milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, e attualmente la Russia occupa circa un quinto del territorio ucraino, gran parte del quale è stato gravemente danneggiato dagli scontri.