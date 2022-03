Zelensky: ci vogliono cancellare, ebrei non restate in silenzio

Roma, 2 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di “cancellare” l’Ucraina e la sua storia. Zelensky, che ha genitori ebrei, si è poi rivolto agli ebrei, chiedendo loro di non stare zitti di fronte a questo massacro. Il 1 marzo è stata colpita la torre della tv a Kiev e un sito che commemora l’Olocausto.

“Non sanno niente della nostra capitale, della nostra storia, ma hanno l’ordine di cancellare la

nostra storia.

Cancellare il nostro paese, cancellarci tutti”.

“Ora mi rivolgo a tutti gli ebrei del mondo. Non vedete cosa sta accadendo? Questo è il motivo per cui è molto importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non rimangano in silenzio proprio ora”.