Zelensky: condoglianze a vittime dell'attacco russo a Sloviansk

Milano, 14 apr. (askanews) – “Le operazioni di salvataggio sono in corso a Sloviansk, Donetsk Oblast. Un altro attacco terroristico. Missili S-300 sparati contro aree residenziali, contro normali edifici civili. Ci sono persone sotto le macerie. Si sta facendo di tutto per salvarle, si sta facendo di tutto per salvare i feriti. Abbiamo le prime informazioni sui morti. Le mie condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari.”. Questo il video messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolto alle famiglie delle vittime dei bombardamenti russi a Sloviansk, che secondo le autorità ucraine hanno ucciso cinque persone e ferito 15.