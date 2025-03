Zelensky dal principe ereditario saudita prima dei colloqui a Gedda

Gedda (Arabia Saudita), 11 mar. (askanews) – Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Palazzo Al-Salam di Gedda prima dei colloqui per il cessate il fuoco tra funzionari ucraini e statunitensi.

È stato un “piacevole incontro”, ha poi detto il presidente ucraino, “grazie per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all’Ucraina. È stato molto importante ascoltare parole di fiducia nel futuro dell’Ucraina”.Funzionari di Kiev resteranno a Gedda per lavorare con quelli statunitensi, ha assicurato il presidente ucraino, “speriamo in un risultato concreto” ha aggiunto.

Zelensky ha detto di aver discusso “approfonditamente con Mohammad bin Salman i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere la pace affidabile e duratura”. Ha sottolineato in particolare la questione del rilascio dei prigionieri e della restituzione dei bambini, che potrebbe essere una delle misure chiave per creare fiducia negli sforzi diplomatici.

Il presidente ucraino ha sottolineato inoltre che “gli sforzi di Mohammad bin Salman stanno contribuendo ad avvicinare la vera pace. L’Arabia Saudita offre una piattaforma molto importante per la diplomazia e ne siamo grati” ha detto.