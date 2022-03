Kiev, 11 mar. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che l’Unione europea “dovrebbe fare di più” per il suo Paese in difficoltà, un giorno dopo che i leader dell’Ue hanno “spento” le sue speranze di una rapida adesione dell’Ucraina all’Europa.

“L’Unione europea dovrebbe fare di più. Deve fare di più per noi, per l’Ucraina”, ha detto in una dichiarazione video su Telegram.

“Le decisioni dei politici devono coincidere con l’umore del loro popolo”.