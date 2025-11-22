Zelensky: Delegazione pronta per colloqui di pace con USA in Svizzera

Kiev, 22 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia di aver firmato il decreto che definisce la squadra negoziale incaricata delle consultazioni con gli Stati Uniti in vista dei colloqui in Svizzera sul piano americano per la fine della guerra. Zelensky assicura che la delegazione saprà tutelare gli interessi di Kiev e impedire che la Russia possa tentare un nuovo attacco.

“In questi giorni si terranno consultazioni con i partner sui passaggi necessari per porre fine alla guerra – ha detto Zelensky -. Ho firmato il decreto con la composizione della delegazione ucraina e approvato tutte le direttive. I nostri rappresentanti sanno come difendere gli interessi nazionali dell’Ucraina e cosa serve per evitare che la Russia porti avanti una terza invasione, un altro colpo contro il nostro Paese.”