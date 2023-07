Zelensky denuncia il "tradimento" del deputato ucraino alle Maldive

Kiev, 26 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di “tradimento” in merito ad alcuni scandali che riguardano dei parlamentari ucraini. Nel mirino soprattutto il deputato del partito presidenziale “Servitore del Popolo”, Yury Aristov. Secondo i servizi di sicurezza di Kiev sarebbe partito per la Lituania per un viaggio di lavoro, fingendo poi un congedo per malattia, per volare in un lussuoso hotel alle Maldive con la famiglia.

Dura la reazione di Zelensky. “Per alcuni si tratta di isole e resort durante la guerra, per altri di guadagnare soldi nell’ufficio di arruolamento militare, per altri ancora di tangenti nei tribunali. Per qualsiasi funzionario pubblico, questo è un tradimento dei principi dello Stato, un tradimento degli interessi della società”.

“Sono grato a quei parlamentari che si impegnano davvero nell’interesse dello Stato – ha aggiunto Zelensky – e a quelli che pensano a come trascorrere più tempo all’estero, cercando viaggi d’affari redditizi per poterli combinare con gli amici o le spiagge, dico che, se continuerete a comportarvi così, non ce ne saranno più di voi”.