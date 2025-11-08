Zelensky denuncia "massiccio attacco russo: serve più pressione"

Kyiv, 8 nov. (askanews) – E’ salito ad almeno quattro il bilancio delle persone uccise in un un massiccio attacco russo sull’est dell’Ucraina, che ha preso di mira infrastrutture energentiche e zone residenziali civili in diverse città. La Russia ha lanciato 458 droni e 45 missili contro l’Ucraina durante la notte, secondo i dati diffusi dall’aeronautica ucraina, che ha aggiunto di aver abbattuto 406 droni e nove missili.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la mancanza di sufficiente pressione sulla Russia da parte della comunità internazionale, spiegando che sta negoziando con gli Stati uniti l’invio di più sistemi di intercettazione, e più moderni.

“Gli obiettivi principali di questo attacco erano le nostre città, le nostre infrastrutture energetiche e la nostra popolazione – ha detto Zelensky – purtroppo ci sono state vittime. A Dnipro, un drone russo ha colpito direttamente un edificio residenziale; al momento si sa che tre persone sono morte in città. Purtroppo c’è anche una vittima a Kharkiv. Le mie più sentite condoglianze a tutte le famiglie e ai loro cari”.

“La pressione sulla Russia – ha aggiunto – è insufficiente e qualsiasi allentamento delle misure di pressione esistenti non farà altro che motivare Putin a prolungare questa guerra, causando danni ancora maggiori al nostro Paese, al nostro popolo e ad altri popoli in tutto il mondo. Le risposte deboli all’audacia russa forniscono alla Russia la motivazione per continuare la guerra. Devono esserci sanzioni sufficienti, pressioni sufficienti e sostegno sufficiente alla vita per garantire che la Russia non abbia i mezzi per sustentarsi in guerra”.