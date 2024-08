Zelensky depone fiori al memoriale del Muro degli Eroi a Kiev

Kiev, 24 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno deposto fiori al memoriale del Muro degli Eroi a Kiev nel trentatreesimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. "Quando è iniziata la guerra insensata russa, l'Ucraina era un paese libero...

Kiev, 24 ago. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno deposto fiori al memoriale del Muro degli Eroi a Kiev nel trentatreesimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. “Quando è iniziata la guerra insensata russa, l’Ucraina era un paese libero. Oggi è ancora un paese libero. E la guerra finirà con l’Ucraina che rimarrà un paese libero, sovrano e indipendente”. Così il presidente Usa Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca in vista del giorno dell’indipendenza dell’Ucraina.

Sottolineando che “la Russia non prevarrà in questo conflitto”.