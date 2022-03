Zelensky: “Dobbiamo prendere atto che non entreremo nella Nato”

Kiev, 15 mar. (askanews) – L’Ucraina prenda atto che non diventerà membro della Nato. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento alla riunione dei leader della Joint Expeditionary Force.

“L’Ucraina non è un membro della Nato, lo comprendiamo, siamo persone adeguate. Per anni abbiamo sentito parlare di presunte porte aperte, ma abbiamo anche sentito che non possiamo aderire e questo è vero e dobbiamo ammetterlo. Sono felice che il nostro popolo stia iniziando a capire questo e faccia affidamento su se stesso e sui nostri partner che ci aiutano”.

