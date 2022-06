Milano, 15 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di perdite dolorose per l’Ucraina nel Donbass, “ma dobbiamo restare lì restare lì nel Donbass è fondamentale più perdono lì, meno forza avranno per continuare l’aggressione Il Donbass è la chiave per decidere chi dominerà nelle prossime settimane”.

Zelensky inoltre ha chiesto che all’Ucraina vengano forniti sitemi anti-missile moderni per resistere agli attacchi dei russi.