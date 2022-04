Zelensky durissimo: “Nessuno tratta con chi tortura una Nazione”

Su Telegram le parole di un durissimo Volodymyr Zelensky: “Nessuno tratta con chi tortura una Nazione e come uomo, come padre, lo capisco molto bene"

In una intervista ad Associated Press pubblicata sul canale Telegram Volodymyr Zelensky è stato durissimo nei confronti della Russia: “Nessuno tratta con chi tortura una Nazione”. Con quelle parole il presidente ucraino ha spiegato in buona sostanza perché la via diplomatica sia così difficile a questo punto del conflitto e con tanti orrori già incasellati.

Ha detto Zelensky: “Nessuno vuole negoziare con una persona o con persone che hanno torturato la nostra nazione.

Zelensky: “Nessuno tratta con chi tortura”

Questo è comprensibile”. Poi ha spiegato meglio: “Come uomo, come padre, lo capisco molto bene”. Tuttavia e malgrado questo forte pregiudizio alle trattative con quelli che Zelensky considera di fatto dei carnefici “noi non vogliamo perdere le opportunità, se le abbiamo, di una soluzione diplomatica”.

E in chiosa: “Noi dobbiamo combattere, combattere per la vita”.

“Non si combatte per una terra senza persone”

“Non puoi combattere per la polvere quando non c’è nulla e non ci sono persone. Per questo è importante mettere fine a questa guerra”. Nel suo consueto video messaggio alla nazione poche ore prima Zelensky aveva spiegato: “L’Ucraina non ha tempo di aspettare. La libertà non ha tempo per aspettare.

Quando la tirannia lancia l’aggressione contro tutto ciò che mantiene la pace in Europa, bisogna agire immediatamente”.