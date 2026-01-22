Zelensky è arrivato a Davos, attesa per l'incontro con Trump

Davos, 22 gen. (askanews) – Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera e il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è previsto per le 13:00, ha riferito il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nikiforov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ukrinform.

“Zelensky è arrivato in Svizzera. L’incontro avrà luogo alle 14:00 ora di Kiev (13:00 ora di Roma,ndr)”, ha affermato il portavoce.

Il programma della visita include anche un discorso del Presidente dell’Ucraina al forum e la partecipazione alla sessione del panel del Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell’Ucraina.