Zelensky e il Segretario Generale Nato Rutte a Downing Street

Londra, 10 ott. (askanews) – Mark Rutte, segretario Generale della Nato, si è incontrato con il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un colloquio al numero 10 di Downing Street. Starmer ha dichiarato che i tre hanno discusso il “piano per la vittoria” dell’Ucraina contro le forze russe. Londra è una delle tappe del tour di Zelensky per chiedere ai suoi princiaplei alleati in Europa il loro sostegno nella guerra contro la Russia. Dopo Londra, Zelensky sarà a Parigi e poi a Roma dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco.