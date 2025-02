Zelensky: "Gli Usa stanno tirando fuori Putin dall'isolamento"

Kiev, 19 feb. (askanews) – Gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia ad uscire dal suo “giusto” isolamento globale: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Questo non è positivo per l’Ucraina. Stanno tirando fuori Putin dall’isolamento, e i russi sono contenti perché la discussione si concentra su di loro” ha proseguito, pur ribadendo la propria “gratitudine” per il sostegno statunitense. Il presidente degli Stati uniti Donald Trump “vive in uno spazio di disinformazione” ha aggiunto Zelensky, rispondendo alle affermazioni della Casa Bianca secondo cui la sua popolarità sarebbe scesa al 4%.

“Non commento mai le valutazioni di popolarità, in particolare la mia o quella di altri leader, ma l’ultimo sondaggio mostra che il 58% degli ucraini si fida di me: quindi se qualcuno volesse sostituirmi adesso, non funzionerebbe” ha spiegato, aggiungendo di voler mettere in guardia dal “circolo di disinformazione attorno al presidente Trump” che includerebbe persone legate ai governi ungherese e slovacco.

“Capisco che ogni volta che dico Nato, non vogliono nemmeno che menzioniamo quella parola, ma questo è il punto in cui siamo”, ha spiegato. Altre discussioni teoriche sulle garanzie di sicurezza al di fuori della Nato sono difficili perché “non abbiamo molti formati per le garanzie di sicurezza e tempo per costruire qualcosa di nuovo”: “Vogliamo garanzie di sicurezza quest’anno, vogliamo porre fine alla guerra quest’anno” ha concluso Zelensky.