Zelensky: grato a Italia per sostegno, non dimenticheremo

Roma, 13 mag. (askanews) – “Non sono venuto per lamentarmi, ma per ringraziare per l’assistenza e l’aiuto. Noi abbaimno scelto la pace, voglio ringrazire per l’assistenza nel salvare le vite delle persone e per ciò che facciamo insieme per difendere le famiglie, i bambini, le case dei civili e le vite dei militari”, ha aggiunto Zelensky.

Dicendosi grato “per il dialogo molto proficuo”, Zelensky ha poi ringraziato la presidente del Consiglio per la sua visita di febbraio in Ucraina, che ha definito “un segnale molto importante per la società” ucraina. “Anche Draghio aveva visitato” il Paese, ha ricordato Zelensky, prima di lanciare un appello a “tutti i leader politici e i rappresentanti della società civile italiani”: “visitate l’Ucraina, la nostra gente, venite a vedere cosa è riuscito a fare una sola persona, Putin. Così tutti capiranno perché lottiamo per la vita”.