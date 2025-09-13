Zelensky: i droni russi minacciano anche Polonia e Romania

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un chiaro avvertimento riguardo l’espansione della guerra in Europa. Durante un recente discorso, ha rivelato che droni russi sono stati avvistati in Polonia e Romania, due nazioni membri della NATO. Questo sviluppo solleva preoccupazioni significative per la sicurezza regionale e globale, dato che implica un potenziale aumento delle tensioni tra Russia e Occidente.

Dettagli dell’allerta di Zelensky

In un intervento trasmesso in diretta, Zelensky ha dichiarato: “I droni russi non si fermano ai confini dell’Ucraina. La loro portata si sta allargando e le nazioni vicine non sono al sicuro.” Questo avvertimento ha fatto eco in molte capitali europee, in particolare a Varsavia e Bucarest, dove i leader locali stanno esaminando le misure di sicurezza in risposta a questa nuova minaccia. Le forze di difesa polacche e romene hanno già intensificato le loro operazioni di sorveglianza, cercando di monitorare i movimenti aerei non identificati.

La situazione è ulteriormente complicata dalla recente intensificazione degli attacchi aerei russi in Ucraina, in particolare nei confronti delle infrastrutture critiche. Zelensky ha sottolineato che il suo paese continua a ricevere supporto militare dall’Occidente, ma ha esortato a una maggiore cooperazione per affrontare questa nuova fase del conflitto.

Implicazioni per la sicurezza regionale

L’espansione dell’uso dei droni russi solleva interrogativi sulla capacità delle forze NATO di proteggere i loro confini. Gli esperti di sicurezza avvertono che l’uso di droni potrebbe rappresentare un cambiamento strategico nelle operazioni militari russe, permettendo attacchi a distanza e bypassando le difese tradizionali.

Le autorità polacche hanno già messo in guardia i cittadini, consigliando di segnalare qualsiasi attività aerea sospetta. “Dobbiamo essere vigili e pronti a reagire,” ha dichiarato il Ministro della Difesa polacco. Le forze armate romene hanno annunciato esercitazioni militari congiunte con le forze statunitensi, evidenziando la determinazione della NATO a garantire la sicurezza nella regione.

Un conflitto che si espande oltre i confini

Il conflitto ucraino, iniziato nel 2014 con l’annessione della Crimea, ha visto un’escalation drammatica dal 2022. Gli attacchi russi hanno colpito non solo l’Ucraina, ma hanno anche avuto ripercussioni significative sulla stabilità dell’intera regione europea. Zelensky ha avvertito che la comunità internazionale deve unirsi per fermare l’aggressione russa, sottolineando che ciò è fondamentale per evitare un ulteriore allargamento del conflitto.

In questo contesto, le dichiarazioni del presidente ucraino rappresentano un appello urgente per un’azione coordinata. La risposta della comunità internazionale sarà cruciale per determinare il futuro non solo dell’Ucraina, ma di tutta l’Europa orientale.