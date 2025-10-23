Zelensky: il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue è molto importante

Bruxelles, 23 ott. (askanews) – “Il 19esimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, così come le sanzioni degli Stati Uniti contro le compagnie petrolifere russe, rappresentano un buon segnale affinché altri Paesi si uniscano a loro”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.

Nel corso del punto stampa, Zelensky ha sottolineato che la Russia non dimostra alcuna volontà di fermare questa guerra e continua ad attaccare l’Ucraina, in particolare gli asili, le scuole e semplicemente i civili.

“Ciò significa che non dobbiamo solo difenderci, ma anche, insieme all’Europa e agli Stati Uniti, fare pressione su Putin affinché fermi questa guerra”, ha specificato Zelensky.

“Siamo pronti a sostenere qualsiasi tipo di negoziato – ha aggiunto – ma il significato delle negoziazioni è molto importante. Abbiamo bisogno di una discussione equa, di una pace duratura”.