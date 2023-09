Zelensky in Canada accanto a Trudeau: "Vi sosterremo fino in fondo"

Zelensky in Canada accanto a Trudeau: "Vi sosterremo fino in fondo"

Toronto, 23 set. (askanews) – Volodymyr Zelensky è in Canada dopo la visita all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. A Toronto, il presidente dell’Ucraina a fianco del premier canadese Justin Trudeau ha partecipato a un incontro con centinaia di persone della comunità ucraina in Canada, parte del suo tour per raccogliere assistenza e supporto per il suo paese contro l’invasione russa, di fronte a un sostegno internazionale che comincia a dare segni di cedimento.

Trudeau gli ha assicurato pieno appoggio perché, ha detto, 75 anni di pace e stabilità che hanno prodotto crescita e ricchezza sono messi a rischio perché Vladimir Putin ha deciso di invadere un paese vicino e pacifico. Bisogna sostenere l’Ucraina fino in fondo.

“Il costo per i canadesi, per le nostre vite, sarà molto più alto se Putin vince questa guerra” ha detto.

Zelensky si è detto commosso per il supporto canadese: “Il Canada addestra i nostri guerrieri, il Canada ci dà armi per respingere la Russia e io vi ringrazio”.