Zelensky in Danimarca dopo ok su F-16: "I russi hanno paura"

Zelensky in Danimarca dopo ok su F-16: "I russi hanno paura"

Vojens, 21 ago. (askanews) – “I russi hanno paura”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato il suo viaggio in Danimarca, dopo l’ok all’invio dei jet da combattimento F-16 in Ucraina.

Olanda e Danimarca hanno promesso rispettivamente 42 e 19 jet, perchè è nostro dovere sostenere l’Ucraina, ha detto la premier danese, Mette Frederiksen. I primi sei aerei partiranno intorno a inizio anno, ha aggiunto, mentre i piloti e gli ingegneri ucraini che la Danimarca addestrerà sono già nel paese. Gli F16 chiesti più volte da Kiev arriveranno dunque in Ucraina.

“Questo punto è assolutamente storico, potente e stimolante per noi. E’ un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell’Ucraina. Gli F16 sono jet che useremo per tenere lontani i terroristi russi dalle città e dai villaggi ucraini” ha detto il presidente Zelensky rigraziando per il sostegno sia morale che materiale alla lotta degli ucraini contro l’aggressore russo, che ha invaso il loro Paese il 24 febbraio dello scorso anno.

Inoltre, Zelensky ha continuato dicendo che gli ucraini non accetteranno la sconfitta e che la lotta continuerà fino a quando i russi non saranno cacciati dal loro paese con diverse

ripetizioni del grido di battaglia “slava ukraini (tradotto: Gloria all’Ucraina)”.