Zelensky in Usa: mai la resa, i vostri aiuti un investimento

Washington, 22 dic. (askanews) – Dallo storico viaggio negli Stati Uniti di Volodymyr Zelensky arriva un messaggio chiaro.

“L’Ucraina mantiene la sua linea e non si arrenderà mai”, ha promesso il residente ucraino davanti al Congresso a Washington che lo ha accolto con una standing ovation dopo l’incontro con il presidente americano Joe Biden. Il leader ucraino indossava la maglia verde militare che lo ha caratterizzato nei lunghi mesi di guerra.

“La Russia colpirà anche altri Paesi: se non la fermiamo adesso questi attacchi continueranno”, ha detto il capo della nazione invasa dalla Russia il 24 febbraio scorso, “contro tutte le aspettative e considerate le condizioni pessime di partenza, gli ucraini sono vivi e vegeti, non sono caduti”, ha sottolineato, “non abbiamo paura. Anche l’America e gli Europei si sono guadagnati questa vittoria”, ha aggiunto. “La tirannia russa ha perso il controllo su di noi.

I vostri soldi non sono beneficenza sono un investimento”.

Al termine del suo intervento, Zelensky ha donato alla vice presidente Kamala Harris e alla speaker Nancy Pelosi una bandiera ucraina proveniente da Bakhmut, la città al centro di una durissima battaglia in queste settimane, ritenuta cruciale per le sorti dell’intero conflitto. Al presidente ucraino è invece stata donata una bandiera americana.

“Finora loro sono rimasti soli, voi non siete mai stati soli.

Hai avuto un aiuto significativo, non siamo mai stati soli e non sarai mai solo. Quando la libertà dell’Ucraina è stata minacciata, il popolo americano, come generazioni di americani prima di noi, non ha esitato”. Ha detto Biden al fianco dell’omologo ucraino alla Casa Bianca. “Ci rendiamo conto che la lotta dell’Ucraina fa parte di qualcosa di molto più grande”.

Con Zelensky, ha concluso Biden, c’è “la stessa visione per la pace in Ucraina”.