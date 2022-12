Home > Video > Zelensky incontra presidente Duda in Polonia di ritorno da Usa Zelensky incontra presidente Duda in Polonia di ritorno da Usa

Milano, 22 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ritorno dal viaggio a Washington ha incontrato in Polonia il presidente Andrzej Duda. Zelensky ha detto che sta ritornando in Ucraina “con buoni risultati” e ha ringraziato poi Duda “per tutto ciò che fanno per l’Ucraina e la nostra protezione: la protezione dell’Europa”.

Milano, 22 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ritorno dal viaggio a Washington ha incontrato in Polonia il presidente Andrzej Duda. Zelensky ha detto che sta ritornando in Ucraina "con buoni risultati" e ha ringraziato poi Duda "per tutto ciò che fanno per l'Ucraina e ...