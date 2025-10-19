Zelensky Invita gli Alleati a Resistere alla Pressione di Mosca

Dopo un incontro a Washington, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello accorato agli alleati, esortandoli a non cedere alle pressioni della Russia. Questo viaggio negli Stati Uniti aveva l’obiettivo di ottenere l’accesso ai missili da crociera Tomahawk, ma Zelensky è tornato a casa senza i risultati sperati.

Durante il soggiorno, il presidente ucraino sperava di sfruttare la crescente frustrazione del presidente Donald Trump nei confronti del leader russo Vladimir Putin.

Tuttavia, le discussioni non hanno portato a un accordo, poiché Trump sembrava più concentrato su una nuova opportunità diplomatica in seguito all’accordo di pace per Gaza.

Appelli alla comunità internazionale

In un messaggio condiviso sui social media, Zelensky ha affermato: “L’Ucraina non offrirà alcun riscatto ai terroristi per le loro azioni, e contiamo sui nostri partner per mantenere questa posizione”. Il presidente ha sottolineato l’importanza di azioni decisive da parte degli alleati europei e americani, evidenziando la necessità di una risposta forte e unita.

Il contesto del conflitto

Nel frattempo, la situazione sul campo si è deteriorata. Negli ultimi tempi, Mosca ha intensificato le sue offensive contro le infrastrutture civili ucraine, causando gravi danni e privando migliaia di persone di riscaldamento ed elettricità, mentre l’inverno si avvicina. “Solo questa settimana, la Russia ha impiegato oltre 3.270 droni d’attacco, 1.370 bombe aeree guidate e quasi 50 missili di vario tipo contro l’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky.

Le ripercussioni del conflitto

La violenza ha continuato a mietere vittime. Recentemente, due persone sono state uccise e più di una dozzina sono rimaste ferite nell’est dell’Ucraina. In risposta, le forze ucraine hanno intensificato i loro attacchi contro le regioni di confine occidentali della Russia, mirando anche a impianti di petrolio e gas.

Operazioni militari ucraine

Questo fine settimana, diversi impianti chimici e di gas situati in due regioni russe, a più di mille miglia dalla prima linea, sono stati danneggiati, secondo quanto riportato dai governatori locali. La situazione sul campo di battaglia rimane complessa, con l’esercito russo che ha annunciato di aver conquistato due villaggi nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia, mentre entrambe le parti continuano a intercettare droni lanciati contro di loro durante la notte.

La tensione tra Ucraina e Russia continua a crescere, lasciando i leader mondiali a interrogarsi su come affrontare questa crisi persistente. La chiamata di Zelensky agli alleati è un chiaro segnale che l’Ucraina è determinata a resistere alle aggressioni e a cercare un sostegno concreto per la sua sicurezza.