Zelensky invita gli alleati a resistere e non cedere a Putin

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha recentemente concluso un viaggio negli Stati Uniti, dove ha fatto appello ai suoi alleati affinché non cedano alle pressioni della Russia. Nonostante le sue aspettative di ottenere l’accesso ai missili Tomahawk, Zelensky è tornato a casa a mani vuote, sottolineando l’urgenza di un’azione decisiva da parte della comunità internazionale.

Durante la sua visita, il presidente ucraino ha cercato di sfruttare il crescente discontento di Donald Trump nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, la richiesta di armi avanzate non ha portato ai risultati sperati, poiché Trump si concentra su un possibile accordo diplomatico dopo il recente trattato di pace per Gaza.

L’importanza del sostegno internazionale

Zelensky, al termine della sua visita, ha enfatizzato sui social media la necessità che l’Ucraina non offra alcun premio ai terroristi per i loro crimini. Ha dichiarato: “Contiamo sui nostri partner affinché mantengano questa posizione”. Il presidente ha anche invocato un incontro con la coalizione europea dei volenterosi per discutere azioni più incisive contro l’aggressione russa.

Le recenti comunicazioni di Trump

Dopo l’incontro con Zelensky, Trump ha descritto i colloqui come “molto interessanti e cordiali”. Ha ribadito l’importanza di fermare le violenze e di giungere a un accordo. La nuova apertura nei confronti di un accordo sembra essere alimentata da una lunga conversazione avuta con Putin, nella quale entrambi i leader hanno concordato di incontrarsi a Budapest.

Aumento delle aggressioni russe

Nel frattempo, la situazione sul campo è diventata sempre più critica. Le forze russe hanno intensificato gli attacchi alle infrastrutture civili ucraine, privando migliaia di persone di riscaldamento e energia elettrica mentre l’inverno si avvicina. Zelensky ha evidenziato che, solo nell’ultima settimana, la Russia ha lanciato oltre 3.270 droni d’attacco e quasi 50 missili di vario tipo contro l’Ucraina.

Le conseguenze degli attacchi

Recentemente, due persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite in attacchi nella parte orientale dell’Ucraina. In risposta, le forze ucraine hanno intensificato i bombardamenti contro le strutture petrolifere e di gas della Russia, compreso un attacco a un impianto di Gazprom che ha costretto l’impianto a fermare la raffinazione del gas proveniente dal Kazakistan.

Le aziende occidentali del settore energetico, come Shell, Eni e Chevron, detengono una quota significativa nel campo di Karachaganak, il quale è principalmente raffinato presso l’impianto russo di Orenburg.

Le recenti conquiste militari russe

La Russia ha recentemente annunciato la cattura di due villaggi nelle regioni ucraine di Donetsk e Zaporizhzhia, continuando una lotta costosa e logorante. Entrambi i fronti hanno riportato di aver intercettato numerosi droni lanciati l’uno contro l’altro, dimostrando la crescente escalation del conflitto.

Questa situazione difficile potrebbe richiedere un nuovo approccio da parte della comunità internazionale per sostenere l’Ucraina, garantendo che non si arrenda di fronte alle aggressioni e alle intimidazioni russe.