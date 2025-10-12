Zelensky invita Trump a mediare la pace in Ucraina

Nella recente conversazione telefonica tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’ex presidente statunitense Donald Trump, Zelensky ha sollecitato Trump a svolgere un ruolo attivo nel facilitare le trattative di pace in Ucraina. Questo appello giunge in un momento critico, mentre la Russia intensifica i suoi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, causando blackout in diverse regioni, tra cui la capitale, Kyiv.

Il conflitto ha suscitato una crescente attenzione internazionale verso altre aree di crisi, come il recente conflitto tra Israele e Hamas, che ha portato a una diminuzione degli sforzi diplomatici per porre fine all’invasione russa. Zelensky ha evidenziato che, se Trump è riuscito a negoziare un cessate il fuoco in Medio Oriente, lo stesso può avvenire in Ucraina.

Un appello alla mediazione di Trump

Durante la telefonata, Zelensky ha descritto la conversazione come “molto positiva e produttiva”, congratulandosi con Trump per il suo piano di cessate il fuoco in Medio Oriente, annunciato solo pochi giorni prima. Il presidente ucraino ha affermato che se un conflitto può essere risolto, altri possono essere affrontati e risolti, suggerendo che Trump potrebbe esercitare pressione su Mosca affinché partecipi a negoziati di pace.

Le relazioni tra Zelensky e Trump

Le relazioni tra i due leader hanno conosciuto un’evoluzione significativa dall’inizio del conflitto. A febbraio, durante un incontro noto, i due si erano confrontati in modo acceso. Tuttavia, nel corso dei mesi successivi, Trump ha mostrato una crescente simpatia per l’Ucraina, manifestando un atteggiamento più critico nei confronti della Russia. In un post su Truth Social, ha consigliato all’Ucraina di tentare di recuperare tutti i territori occupati con il supporto dell’Europa e della NATO.

Le conseguenze degli attacchi russi

Sabato, attacchi russi hanno provocato la morte di almeno cinque persone e hanno colpito l’approvvigionamento energetico in diverse zone, tra cui la regione sud di Odesa. La Russia ha sistematicamente preso di mira la rete energetica ucraina durante l’inverno dal 2022, causando interruzioni di energia e riscaldamento per milioni di cittadini, un atto che Kyiv considera un crimine di guerra.

La posizione della Russia e le accuse reciproche

Nonostante le affermazioni ucraine, la Russia nega di aver preso di mira i civili, sostenendo che le strutture energetiche vengono utilizzate per sostenere il settore militare ucraino. Negli ultimi mesi, entrambi i paesi si sono accusati reciprocamente di ostacolare i progressi verso un accordo di pace. Mosca attribuisce la colpa a Kyiv e ai suoi alleati europei, mentre l’Ucraina accusa la Russia di guadagnare tempo per conquistare ulteriori territori.

Il contesto della guerra in Ucraina

Dal lancio della sua invasione su vasta scala nel, la Russia ha giustificato le sue azioni come una “operazione militare speciale” per demilitarizzare l’Ucraina e prevenire l’espansione della NATO. Tuttavia, Kyiv e i suoi alleati europei considerano questo conflitto come un illegale tentativo di appropriazione territoriale, che ha causato un numero imprecisato di vittime civili e militari e ha portato a distruzioni diffuse.

Con milioni di ucraini costretti a lasciare le proprie case e un quinto del territorio ucraino attualmente sotto occupazione russa, la situazione continua a essere drammatica. La speranza per una risoluzione pacifica rimane fragile, ma gli appelli come quello di Zelensky potrebbero rappresentare un passo verso un dialogo necessario.