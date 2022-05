Roma, 18 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso la parola all’inaugurazione del Festival di Cannes riferendosi al film di Charlie Chaplin, “Il dittatore”, per invitare il cinema a non “tacere” di fronte all’attacco russo all’Ucraina.

C’è “bisogno di un nuovo Chaplin che dimostri ancora una volta che il cinema non è muto”. “Continueremo a lottare, perché non abbiamo altra scelta che combattere per la libertà” ha detto.

(Immagini presidenza ucraina)