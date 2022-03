Zelensky: Italia congeli beni a oligarchi russi, non li accolga

Roma, 22 mar. (askanews) – “Voi conoscete gli ucraini, un popolo che non vuole la guerra, voi sapete bene chi ha portato la guerra in Ucraina” e conoscete gli oligarchi russi e i funzionari di governo che “utilizzano l’Italia come un luogo per le loro vacanze”. Ecco, “non dovete accogliere queste persone, dovete congelarne immobili, conti, sequestrare i loro yacht, congelare gli asset di chi in Russia ha il poteere di decidere”.

E’ questo l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento italiano, durante il suo intervento in collegamento video. “Dovete sostenere le sanzioni e l’embargo contro le navi russe nei vostri porti”, ha proseguito Zelensky. “Non dovete consentire alcuna eccezione alle sanzioni per nessuna banca russa”.