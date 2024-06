Zelensky: "La Cina vuole impedire partecipazione a summit pace"

Shangri-La, 2 giu. (askanews) - "Sfortunatamente, oggi la Cina sta lavorando per impedire ai Paesi di partecipare al vertice di pace": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti domenica a margine del forum di difesa Shangri-La a Singapore. "È deplorevole che un Paese pote...

Shangri-La, 2 giu. (askanews) – “Sfortunatamente, oggi la Cina sta lavorando per impedire ai Paesi di partecipare al vertice di pace”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti domenica a margine del forum di difesa Shangri-La a Singapore.

“È deplorevole che un Paese potente e indipendente come la Cina sia uno strumento nelle mani di Putin”, ha aggiunto.

La Cina ha detto che sarà “difficile” partecipare al vertice se la Russia non è invitata, dichiarazione approvata da Mosca.

In un precedente discorso, Zelensky ha invitato gli alti funzionari della difesa a partecipare al prossimo vertice di pace in Ucraina che si terrà il 15-16 giugno, affermando di essere deluso dal fatto che alcuni Paesi non si siano impegnati a partecipare.