Zelensky: la reazione all'incidente di Dnipro e il bilancio di vittime, danni e dispersi

Durante la serata di sabato 14 gennaio un condominio di Dnipro è stato colpito da un attacco missilistico.

L’edificio colpito era composto da 16 ingressi, mentre le persone residenti nello stabile erano circa 1700. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tracciato un bilancio aggiornato delle vittime e dei dispersi.

Guerra in Ucraina, Zelensky sull’incidente di Dnipro: “Ci sono almeno 25 morti”

Volodymyr Zelensky è intervenuto con una comunicazione ufficiale via Telegram per dare un aggiornamento in merito alle conseguenze disastrose dell’attacco missilistico di ieri sera al condominio di Dnipro: “Al momento sono state soccorse 39 persone, tra cui 6 bambini.

25 persone sono morte, incluso un minorenne. 73 persone sono rimaste ferite, tra cui 13 bambini.” – ha affermato il leader ucraino, che poi ha proseguito spiegando che – “43 persone sono disperse, 72 appartamenti sono stati distrutti e più di 230 sono stati danneggiati. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso e di smantellamento di elementi strutturali pericolosi. Tutto il giorno. Continuiamo a lottare per ogni vita.”

L’intervista di Bruno Vespa a Volodymyr Zelensky

Nel frattempo, in Italia cresce l’attesa per l’intervista che Volodymyr Zelensky ha concesso al giornalista di ‘Porta a Porta‘ Bruno Vespa. La lunga chiacchierata tra i due, come è stato annunciato da un tweet dello stesso Vespa, andrà in onda martedì 17 gennaio.