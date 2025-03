Zelensky: la risposta di Putin sulla tregua è "molto manipolativa"

Kyiv, 14 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato la risposta ambivalente del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di cessate il fuoco, definendola “molto manipolativa”. “Ora abbiamo tutti sentito dalla Russia le parole molto prevedibili e molto manipolative di Putin in risposta all’idea di un cessate il fuoco”, ha detto Zelensky in un discorso online alla nazione. “In realtà sta già preparando un rifiuto – ha detto Zelensky – Putin, ovviamente, ha paura di dire direttamente al Presidente Trump che vuole continuare questa guerra, che vuole uccidere gli ucraini. Ecco perché a Mosca stanno inquadrando l’idea di una tregua con tali precondizioni che non funzionerà affatto o che non funzionerà il più a lungo possibile”.