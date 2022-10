Zelensky: l’Ucraina non è intimidita, la battaglia sarà più dura

Kiev, 11 ott. (askanews) – “L’Ucraina non può essere intimidita. Ma solo ancora più unita. L’Ucraina non può essere fermata. Ma convinta ancora di più che i terroristi devono essere neutralizzati”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo messaggio su Telegram. “Gli occupanti non riescono a opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore. Rendiamo il campo di battaglia più doloroso per il nemico”, ha aggiunto.