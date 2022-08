Zelensky: l’Ucraina tornerà nel Donbass e in Crimea

Milano, 29 ago. (askanews) – “L’Ucraina tornerà” nelle regioni occupate dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraina Zelensky nel suo quotidiano messaggio rivolto alla nazione.

“Tornerà la dignità del popolo del Donbass, la possibilità di vivere in modo sicuro e felice, questo è esattamente ciò che simboleggia la nostra bandiera ucraina quando la installeremo a Donetsk, Gorlivka, Mariupol, in tutte le città del Donbass, nella regione dell’Azov, in tutte le regioni sotto l’occupazione russa; a Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson e di sicuro, in Crimea.

L’Ucraina ricorda tutto”, ha aggiunto.