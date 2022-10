Zelensky: l’uso di droni iraniani certifica il fallimento russo

Roma, 19 ott. (askanews) – La decisione della Russia di utilizzare nella guerra in Ucraina droni forniti dall’Iran certifica “il fallimento militare e politico del Cremlino”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in uno dei suoi video messaggi notturni. Mosca “per decenni ha speso miliardi di dollari nel suo apparato industriale militare e alla fine si rivolge a Teheran per chiedere semplici troni e missili”, ha rilevato il presidente ucraino.