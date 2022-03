Zelensky: Mariupol è distrutta, immaginate una Genova bruciata

Roma, 22 mar. (askanews) – “Le città ucraine vengono distrutte, alcune del tutto, città come Mariupol, dove c’erano circa 500mila persone come nella vostra Genova, io ci sono stato, ora a Mariupol ci sono solo rovine, immaginate una Genova completamente bruciata dopo tre settimane di assedio, bombardamenti, spari; immaginate Genova da cui la gente fugge a piedi, in auto, pullman per arrivare dove è più sicuro”.

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo messaggio in videocollegamento al Parlamento italiano.