Zelensky: mi aspetto cambiamenti nelle forze armate ucraine

Milano, 8 feb. (askanews) – “Mi aspetto dei cambiamenti nelle Forze armate ucraine nel prossimo futuro: dovrebbe essere sul tavolo un piano d’azione realistico e dettagliato per le Forze armate ucraine per il 2024. Tenendo conto della situazione reale sul campo di battaglia attuale e delle prospettive”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che in giornata ha incontrato il comandante delle forze armate Valeryi Zaluzhny e, pur non dichiarando apertamente di averlo sollevato dall’incarico, ha lasciato intendere di avere comunicato la sua decisione di rimuoverlo. Dopo un incontro, il presidente ha ringraziato Zaluzhny “per due anni di difesa” dell’Ucraina e ha detto di avere con lui discusso le necessità di rinnovamento delle forze armate, riferiscono canali Telegram e siti ucraini.