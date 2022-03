Zelensky: negoziati difficili con la Russia ma andiamo avanti

Roma, 23 mar. (askanews) – “Continuiamo a lavorare su vari livelli per costringere la Russia alla pace. Continuano i difficili negoziati per terminare questa guerra brutale. È molto difficile, a volte scandaloso. Ma passo dopo passo andiamo avanti”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui social nel quale ha aggiornato il suo popolo sui negoziati con la Russia.