Zelensky: negoziatori ucraini sono probabilmente già negli Usa

Kiev, 4 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che i negoziatori ucraini sono probabilmente già negli Stati Uniti d’America per nuovi colloqui con l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente Usa Jared Kushner sulla fine della guerra con la Russia.

“Dopo l’incontro della parte americana in Russia, le nostre due delegazioni si incontreranno negli Stati Uniti.

Pertanto, il capo negoziatore Rustem Umerov e il capo dell’esercito Andriy Gnatov sono partiti. Credo siano già negli Stati Uniti. Avrò informazioni più complete dopo il loro incontro”, ha detto Zelensky.

Il presidente ucraino ha anche detto di prevedere che nei prossimi mesi si faranno ulteriori progressi nel percorso dell’Ucraina verso l’UE.