Zelensky nel villaggio liberato: "In 370 rinchiusi per 1 mese"

Milano, 3 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato il villaggio di Yahidne – situato circa 140 km a nord-est di Kiev -nell’anniversario della liberazione dai russi; con lui, fra gli altri, anche il il Vice Cancelliere tedesco Robert Habeck.

Zelensky ha raccontato che in questo villaggio 370 persone, fra cui anche bambini piccoli, sono state rinchiuse dai russi per un mese in un seminterrato. Unidici di loro sono morte dopo settimane al buio e al freddo.

“I nostri figli stavano soffocando qui, non c’era abbastanza ossigeno. C’era un bambino di un mese e mezzo – racconta uno di loro – se una persona moriva la sera, i cadaveri giacevano lì e i bambini ci giravano intorno”.

“Tutte queste persone hanno vissuto nell’oscurità più assoluta, aspettando il ritorno dell’Ucraina”, ha detto Zelensky.