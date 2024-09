Zelensky: nella regione di Kursk abbiamo preso 600 prigionieri russi

Kiev, 2 set. (askanews) - Sono oltre 600 i prigionieri catturati durante l'offensiva militare ucraina nella regione russa di Kursk: a dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi a Kiev ha ricevuto la visita del primo ministro dei Paesi Bassi Dick Schoof. "Per quanto riguarda l'operaz...

Kiev, 2 set. (askanews) – Sono oltre 600 i prigionieri catturati durante l’offensiva militare ucraina nella regione russa di Kursk: a dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi a Kiev ha ricevuto la visita del primo ministro dei Paesi Bassi Dick Schoof. “Per quanto riguarda l’operazione di scambio prigionieri di Kursk, il fondo di scambio viene alimentato e gli scambi sono iniziati. E non è per niente che stiamo effettuando gli scambi. Perché abbiamo persone da scambiare con i nostri uomini e donne detenuti (in Russia, ndr). Abbiamo catturato più di 600 persone. Abbiamo persone da scambiare con i nostri”.

Quanto alla situazione sul campo “la situazione più difficile oggi, penso che conosciate tutti i dettagli, è ciò che sta accadendo nelle direzioni di Pokrovsk e Toretsk”, ha detto Zelensky. C’è anche il sud, la direzione di Zaporizhzhia. Un numero piuttosto elevato di soldati è stato trasferito nella regione di Kursk. Dal sud del nostro Paese e anche dalla direzione di Kherson”.