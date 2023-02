Home > Askanews > Zelensky: no alternativa a vittoria Ucraina e Kiev in Ue e Nato Zelensky: no alternativa a vittoria Ucraina e Kiev in Ue e Nato

Monaco, 17 feb. (askanews) – “Non c’è alternativa, è tempo per l’Ucraina di essere parte dell’Unione europea, non c’è alternativa alla vittoria dell’Ucraina, non c’è alternativa all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, non c’è alternativa alla nostra unità”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodomyr Zelensky, in video collegamento con la conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Dobbiamo sbrigarci, dalla velocità dipende la nostra vita” ha aggiunto Zelensky

