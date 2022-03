Zelensky: non esportiamo mais e frumento, conseguenze nel mondo

Roma, 22 mar. (askanews) – “L’invasione dura da 27 giorni, esattamente un mese, dunque abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni affinché la Russia non cerchi riserve militari in Siria o in Libia, ma affinché la Russia cerchi la pace”.

Lo ha detto oggi il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso in collegamento video al Parlamento italiano.

“Le conseguenze di questa guerra si sentono nel mondo, non solo in Europa – ha aggiunto – parliamo della fame che sentono già in molti paesi, l’Ucraina ha da sempre esportato molto prodotti, ma come possiamo coltivare e seminare sotto l’artiglierie? Il nemico distrugge i nostri campi, non possiamo esportare olio, mais, frumento e altri prodotti necessari e questo riguarda tutti; i prezzi crescono, decine di milioni di persone avranno bisogno d’aiuto di fronte alle vostre coste”.