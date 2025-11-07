Zelensky: non si può permettere che petrolio russo si venda in Ue

Kiev, 7 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che non si può consentire alla Russia di vendere petrolio in Europa, in vista dell’incontro tra Victor Orbàn con Donald Trump, che chiede una deroga alle sanzioni americane sul petrolio russo.

Zelensky ha inoltre esortato il leader ungherese a smettere di bloccare il tentativo di Kiev di aderire all’Ue.

“Non possiamo permettere che i russi traggano profitto da questo, dall’energia. E anche laddove le nostre mani sono legate da determinati contratti e obblighi, troveremo comunque un modo per garantire che non ci sia petrolio russo in Europa. È molto positivo che gli Stati Uniti siano interessati a questo. E noi, in quanto Paese sotto aggressione russa, siamo sicuramente interessati a questo” ha detto Zelensky.

“E Orbàn, che discute costantemente di questioni con vari attori importanti affinché ci influenzino… Secondo me, avrebbe dovuto basare la sua campagna elettorale sull’amicizia, non sull’odio verso l’Ucraina – ha aggiunto – non pensa alle persone o alla soluzione del problema, pensa a se stesso. E pensa che odiando l’Ucraina riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Non lo farà. Perché? Perché non glielo permetteremo. Non permetteremo ai russi di vendere petrolio lì. È questione di tempo”.