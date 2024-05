Zelensky: Occidente usi tutti i mezzi per contrastare la Russia

Milano, 27 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj invita l'Occidente a costringere la Russia alla pace "con tutti i mezzi", in un momento in cui Kiev chiede la possibilità di utilizzare armi occidentali per colpire il territorio russo. Il presidente russo ha parlato da Madrid, ...