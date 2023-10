Zelensky: preoccupato per aiuti Usa, periodo elettorale "difficile"

Roma, 5 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Granada per partecipare al vertice europeo; la prima visita in Spagna da quando la Russia ha iniziato la sua offensiva, arriva in un momento chiave per Kiev. Lo stesso Zelensky si è detto preoccupato che il sostegno degli Stati Uniti possa vacillare dopo l’accordo deciso dal Congresso per evitare lo shutdown (la paralisi delle attività federali), che esclude altri aiuti all’Ucraina.

Zelensky ha detto che gli è stato assicurato il sostegno del presidente americano Joe Biden, ma ha riconosciuto: “É un periodo elettorale difficile per gli Stati Uniti… “Ci sono voci diverse. Alcune voci sono molto strane. Anche di questo parleremo”, ha detto riferendosi al summit europeo.